Zintuiglijke en wetenschappelijke match bezorgt twintigers perfecte date in kasteel van Halle

ZoerselHet feeërieke kasteel in het park van Halle-Zoersel vormde zondagnamiddag de locatie voor het datingevent ‘Up-Date’, georganiseerd door studenten van de Karel de Grote Hogeschool. Tweeëntwintig singles werden gematcht op basis van zintuiglijke en wetenschappelijke tests. “Na een lange coronaperiode zonder veel intiem contact willen we de singles weer met elkaar in persoonlijk contact brengen in plaats van via Tinder”, vertelt Jesse Wevers.

Voor hun bachelorproef moeten de studenten Event & Project Management aan KdG een publiek evenement in elkaar steken. Het groepje van Jesse kwam op het idee van een datingevent. Al wilden de jongeren het origineler aanpakken dan de standaard vorm van speeddating. Ze bedachten of zochten tien verschillende zintuiglijke of wetenschappelijke tests. Op basis van de resultaten daarvan zouden de singles gematcht worden.

Ogen, stem en geur

Voor de voorbereiding en het eigenlijke event zelf werd samengewerkt met Triologen, een trio Antwerpse seksuologen in spe. Zij waren ook host van het gebeuren, dat zondag doorging in het Halle-Hof. Elf dames en evenveel heren tussen twintig en dertig jaar oud kwamen op zoek naar de liefde. Zonder elkaar op voorhand te zien werden ze gescheiden in twee adellijke kamers. Daar ondergingen ze vragen en tests. Ze kozen de favoriete ogen, glimlach en stemgeluid van de deelnemers van het andere geslacht. Via gedragen t-shirts konden ze zelfs een geur prefereren. Ook de Myers-Briggs Type Indicator werd ingevuld, die meer moest meegeven over de persoonlijkheid. “Via een algoritme matchen we de kandidaten. Die geeft ook aan hoeveel slaagkans de match heeft”, zegt Jesse. “Er wordt niet enkel rekening gehouden met gelijkenissen, maar ook met tegengestelden. Tegenpolen kunnen elkaar ook aantrekken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De kandidaten moesten hun favoriete smaak te kennen geven via popcorn © emz

De mannen laten in hun kamer alvast horen dat ze fan zijn van het concept. “Het zit goed in elkaar. Omdat je elkaar nog niet echt gezien hebt, begin je niet meteen iemand eruit te pikken. Anderzijds is het veel beter dan een blind date. Je kan toch kiezen uit elementen waar je sowieso veel op let”, klinkt het. Enkele deelnemers zijn kameraden van Jesse. “Ik ben al heel lang single. Misschien kan dit iets worden”, glimlacht een van de kerels.

Gesprekskaartjes

Dan is het moment daar. Nadat de vrouwen plaatsgenomen hebben op een stoeltje in de majestueuze hal, worden de koppels afgeroepen. De mannen komen een voor een bij hun match zitten. De conversaties komen aardig op gang. Een charmeur heeft zelfs een cadeautje bij voor zijn match. Moest het toch wat stroef lopen, kunnen de singles nog steeds terugvallen op de kaartjes met gespreksonderwerpen, waarvoor ook de Triologen input hebben gegeven. Of er vonken overgeslagen zijn, moet het feedbackformulier uitwijzen. “We vragen hen in de loop van volgende week hoe de date verlopen is, of er een klik was, of ze op tweede date gaan en of er misschien wel een relatie uit voortgekomen is.”

Dat laatste doen lukken is geen garantie op slagen voor de KdG-studenten. Ze moeten in juni nog een eindpresentatie geven.

Volledig scherm Een babbeltje bij de eerste ontmoeting van de match © emz

Volledig scherm Via t-shirts konden de kandidaten aangeven welke geur ze van de deelnemers van het andere geslacht het aangenaamst vonden © emz

Volledig scherm De heren © emz

Volledig scherm Het datingevent werd georganiseerd door studenten van Event & Project Management aan de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen © emz

Volledig scherm Triologen, drie seksuologen in spe, waren de host van het evenement © emz

Volledig scherm Het prachtige kasteel Halle-Hof vormde het decor van het datingevent © emz