Zestien nieuwe hoevewinkels in provincie Antwerpen kregen vorig jaar financieel duwtje in de rug

Het aantal ligt ongeveer gelijk met dat in de periode voor corona, want in 2018 en 2019 werden telkens dertien aanvragen goedgekeurd in de provincie Antwerpen. Eenzelfde evolutie is vast te stellen in heel Vlaanderen. In de eerste coronajaren kregen 145 (in 2020) en 153 (2021) aanvragen groen licht. In 2022 waren dat er nog 82 in heel Vlaanderen, wat bijna even veel is als in 2019. Al die aanvragen uit 2022 konden op iets meer dan een miljoen euro Vlaamse subsidie rekenen, waarvan 204.847 euro ging naar de zestien hoevewinkels in de provincie Antwerpen.