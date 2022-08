WTC De Doortrappers pakt opnieuw uit met veldtoertocht en wegrit

ANTWERPEN IN BEELD. Iggy Pop walst over Jazz Middelheim als een stormram

Iggy Pop op Jazz Middelheim? Er is al genoeg over gezegd, geschreven en gepalaverd. Of hoe organisator Bertrand Flamand eerder al zei dat ‘een artiest meer is dan een nummer, of een genre’. De ‘godfather of punk’ paste zich echter niet aan aan de setting en ging als een pletwals door het festival. Of hoe Jazz Middelheim even op Graspop leek.

14 augustus