Woningprijzen weer fors gestegen in Zoersel

Grobbendonk Dertiger die ongeval veroorzaak­te op E313 riskeert 40 maanden cel voor drugstrans­port

Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd tegen een dertiger uit Frankrijk die in oktober 2022 met een auto vol xtc-pillen is gecrasht op de E313 in Grobbendonk. De man negeerde op 6 oktober een politiecontrole op de A16 tussen Dordrecht en Moerdijk in Nederland. De Nederlandse politie zette de achtervolging in, maar de bestuurder vluchtte naar België.

14 januari