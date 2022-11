Wintersalon toont Zoersels artistiek talent in de Bijl

Antwerpen Antwerpse broer en zus lanceren persoonlij­ke sommelier in New York: “QelviQ zal voor een revolutie in de wijnindu­strie zorgen”

Op woensdag 16 november werd QelviQ Personal Sommelier gelanceerd in het Flanders House in New York. Helena Verellen (52), de co-founder en zus van de Antwerpse oprichter Xavier Verellen (56), gaf daar het startschot voor de commercialisering van de wijnkoeler op de Amerikaanse markt: “Zelfs wie niets van wijn kent, is met dit toestel gebaat”, zegt topsommelier Rusty Rastello. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is fan.

18 november