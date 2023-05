WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zoersel

Ant­werp-fan gaat na titelmatch door het lint en verwondt echtgenote

Bij de tussenkomst in de Hendrik Geertsstraat in Schoten zondagavond zijn de speciale eenheden van de federale politie enkel uit voorzorg opgetrommeld. “Het ging om een situatie van intrafamiliaal geweld. Er is geen sprake van een gijzeling”, zegt Stephanie Chomé van het Antwerpse parket. De man was zwaar dronken na het gelijkspel van Antwerp tegen Union.