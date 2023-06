WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zoersel

Chemisch bedrijf in Oelegem opent duurzame installa­tie: “40 procent minder uitstoot van CO2”

Het internationaal chemiebedrijf Oleon heeft donderdag op haar productiesite in Oelegem (Ranst) officieel een nieuwe installatie geopend. Die gebruikt als eerste in Europa natuurlijke bouwstenen om plantaardige oliën of dierlijke vetten om te zetten in chemische basisgrondstoffen. Het innovatief reactieproces zorgt voor minder CO2-uitstoot, minder afval en een kwalitatiever eindproduct. “Met onze nieuwe installatie effenen we het pad voor een klimaatvriendelijkere industrie in Europa”, aldus CEO Moussa Naciri.