WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Zoersel

Van leeuwen tot acrobaten: Beuk & Noot geeft spectacu­lai­re circus­shows

Vlak aan gemeentelijke basisschool Beuk & Noot in Sint-Antonius Zoersel is een circustent opgetrokken. Daarin geven de leerlingen en leerkrachten vrijdag en zaterdag maar liefst vier voorstellingen. Die hebben ze in elkaar gestoken samen met Circus Picolini. Op de première van vrijdagnamiddag zat de tent helemaal vol laaiend enthousiaste toeschouwers.