WEER. Vanochtend bewolking in Zoersel

Jonge chauffeur blaast positief na Tomorrow­land: “Dit had ik niet verwacht”

“Ik voelde me nuchter.” Aan het woord is een jongen autobestuurder die vandaag enige mildheid aan de rechter kwam vragen. Hij moest er zich komen verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij werd in de zomer van 2022 opgemerkt door de politie. Hij had toen 0,85 promille in zijn bloed. “Ik was naar Tomorrowland geweest en blijven slapen bij een vriend. Toen ik om 5.30 uur naar huis reed, had ik niet verwacht dat ik nog onder invloed was.” De man probeerde de rechter te overtuigen en vroeg een rijverbod in het weekend. De rechter ging daar op in. Ze legde hem wel een rijverbod van 8 dagen op en veroordeelde de chauffeur ook nog tot een geldboete van 1.600 euro waarvan enkel 640 euro effectief. De overige geldboete wordt de komende drie jaar uitgesteld.