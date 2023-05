WEER. Heldere ochtend in Zoersel

Vijftiger vrijgespro­ken voor overval op tankstati­on: “Verontrus­tend dat dit gebrekkig onderzoek had kunnen leiden tot veroorde­ling”

Een 51-jarige man uit Kruibeke trok vorige maand naar het hof van beroep in Antwerpen nadat hij in Mechelen werd veroordeeld voor een overval op een tankstation in Lier. De man ontkende dat staalhard. Hoewel ze hem in Mechelen niet geloofde, spraken ze hem in Antwerpen nu wel vrij.