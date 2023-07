WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zoersel vandaag

Rijkevor­sel is amokmakers uit eigen gemeente en ruime regio beu: alcoholver­bod van vrijdag tot zondag én op feestdagen: “Iedereen moet zorgeloze zomer kunnen beleven”

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel voert de komende maanden een alcoholverbod in op het openbaar domein in het centrum, de parking van winkelcentrum Breebos en de parking van Lidl. Aanleiding is de aanhoudende overlast door – meestal – Roemeense seizoensarbeiders die ook van buiten Rijkevorsel amok komen maken. Vorig weekend was er een steekpartij – met een potlood – en een incident met een baseball bat. “We willen iedereen een rustige zomer gunnen dus we moeten iets doen”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA).