Wandelaar stoot op dode vis van 1,1 meter in bos: "De volgende ochtend was hij een paar meter versleept”

De dagelijkse ochtendwandeling met zijn hond heeft Bram Drexeler (41) uit Halle-Zoersel een bizarre vondst opgeleverd. Het baasje trof een enorme vis aan in het bos. Het levenloos gevaarte was maar liefst 1,1 meter lang. “Hoe komt die hier terecht?”

“Ik was woensdagmorgen aan het wandelen op een bospad in het verlengde van de Paddenklank in Halle-Zoersel. Daar zag ik plots iets liggen. Het bleek een enorme vis te zijn. Die lag in een gegraven sleuf, maar was zowat half opgegraven.”

Mysterie

De vis moest toch zeker een meter groot zijn. “Wanneer ik het thuis vertelde, geloofde mijn zoon mij eerst niet. Ik ben dan met een meter teruggereden met de fiets. De vis was 110 centimeter lang. Mijn zoon schrok zelf ook.”

De vermoedens zijn dat het om een snoek of steur gaat. Lang kon de vis er nog niet gelegen hebben. “De schubben waren best intact. De vis stonk ‘s ochtends niet echt. Al kwam dat wellicht omdat het bos vochtig was. Het had heel hard geregend. Maar nu niet zó hard dat de vis daarheen is gespoeld. Die lijkt me ook veel te groot om door een reiger of zelfs een andere grote roofvogel gepakt en daar vervolgens gedropt te zijn. Het blijft een raadsel hoe die vis daar is terechtgekomen. Ik vermoed dat die ergens gestorven is en vervolgens begraven. Al blijft het bizar.”

Versleept

Toen Bram woensdagavond nog eens een kijkje ging nemen, lag de vis er nog. Dan hing er wel een serieuze geur. “De vis was donderdagmorgen twee à drie meter verplaatst. Een sleepspoor was te zien. Wellicht was de vis versleept door een of ander roofdier.”

Volledig scherm De vis bleek maar liefst 1,1 meter groot te zijn © Bram Drexeler

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.