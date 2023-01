Vrachtwagens gaan niet meer zomaar kunnen doorsteken tussen Sint-Antonius en Halle

Na klachten vanuit de Heidehoeven en Wandelweg ging de gemeente in overleg met de buurtbewoners. Vervolgens werden metingen en tellingen uitgevoerd in beide straten en ook de Kwadestraat. “Door die straten rijden veel voertuigen, waaronder heel wat vrachtwagens. Het ging in de Kwadestraat zelfs om een aandeel van tien procent. In september 2021 waren dat gemiddeld 346 vrachtwagens per dag. Dat is duidelijk niet alleen plaatselijk verkeer”, schetst Marc De Cordt (Groen), schepen voor Mobiliteit.

“Op langere termijn kunnen we de verkeersafwikkeling in de Heidehoeven en de Wandelweg best bekijken in kader van een circulatieplan voor de ganse wijk. Op korte termijn willen we echter doorgaand zwaar verkeer weren uit de binnendoor tussen Sint-Antonius en Halle. Dat doen we best door in heel de zone daartussen een tonnagebeperking in te voeren voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Wie daar woont of moet laden of lossen, kan nog wel passeren met zwaar vrachtverkeer. Landbouwvoertuigen vormen ook een uitzondering. Ook camionettes vallen niet binnen die beperking.”

Controleren

De zonale tonnagebeperking heeft betrekking op het gebied tussen Halle-Dorp/Driesheide/Eikenlaan - Handelslei - Sint-Antoniusbaan - Hallebaan. Daardoor zullen specifieke gps-systemen van vrachtwagens de zware voertuigen niet langer via de Kwadestraat sturen, aldus de mobiliteitsschepen. “Ze zullen moeten omrijden via De Ploeg (biljartcafé, red.) in Halle of Zoersel Dorp. In tegenstelling tot bij auto’s is het in het geval van zwaar vrachtverkeer wel te controleren of het al dan niet plaatselijk is. Het team verkeer van de lokale politie zal dan ook controles uitvoeren in kader van haar reguliere werking, want handhaven is hier heel belangrijk.”

