Volleybar, spaghettifestijn en spikeballtornooi: KVC Zoersel houdt feestelijk weekend

De volleyballers zelf kunnen hun nieuwe sportoutfits van de club komen passen op vrijdag (19-21u), zaterdag (12-18u) en zondag (12-18u). Al hoef je geen bal over het net te kunnen slaan om welkom te zijn tijdens het jeugdweekend. Zo kan je vrijdagavond en zaterdag telkens van 19 tot en met 3 uur een drankje komen nuttigen op de indoor volleybar. Croques en spaghetti staan zaterdag (11u30-19u30) en zondag (11u30-18u) op het menu. Voor, tijdens of na de hap kan je gerust een match meepikken, waaronder heel wat jeugdwedstrijden. De hoogtepunten vormen wellicht de oefenwedstrijd van de eerste herenploeg op zaterdag om 18.30 uur tegen Lint en de oefenpot van de eerste damesploeg tegen Fixit op zondag om 15 uur. Je kan je zaterdag en zondag ook komen uitleven op springkastelen. Of waag je kans met de tombola.

Wie graag zijn sportieve kunde showt tijdens het jeugdweekend, kan zondag met één of twee compagnons meedingen voor de titel op het spikeballtornooi. Bij die volleybalvariant - ook wel roundnet genoemd - moet je een balletje in de lucht houden via een verend, rond net op de grond dat dienstdoet als trampoline. Je speelt twee tegen twee. Een punt is binnen als het ander team de bal niet kan terugspelen via één bots op het net. Het tornooi start om 13 uur. De prijs van deelname bedraagt 5 euro per team. Inschrijven kan via mail naar rjansege@hotmail.com. Ook ter plaatse inschrijven is nog mogelijk.