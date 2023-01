Vlaams Belang vraagt verkeersborden beter te onderhouden: “Staat is dikwijls ondermaats”

“De staat van vele verkeersborden in Zoersel is ondermaats. Borden zijn beschadigd, besmeurd met graffiti of bedekt met groenaanslag”, aldus Bollansée. “Met meer en meer gedoofde straatverlichting is het des te belangrijker dat de verkeersborden goed zichtbaar zijn, al is dat momenteel allesbehalve het geval. Het lijkt me nochtans een kerntaak van het gemeentebestuur ervoor te zorgen voor een goed onderhoud van de openbare infrastructuur, in het bijzonder wanneer het gaat om verkeersveiligheid.”

Massale hoeveelheid

De lokale partijvoorzitter vroeg wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en waarom dat niet beter preventief kan gebeuren. “Voor de gemeentewegen is dat in beheer van de gemeente, terwijl dat op gewestwegen de verantwoordelijkheid is van het Vlaams gewest. Op kruispunten van de Zoerselsteenweg is regelmatig een bord stuk. Dan vervangen we dat zo snel mogelijk, ook als we merken dat een verkeersbord op gemeentewegen verdwenen is”, reageert Danny Van de Velde (N-VA), schepen voor Openbare Werken. “We doen ieder jaar een poging in de zomerperiode een reeks borden af te wassen. Al staat er een massa verkeersborden in Zoersel. Het lukt ons zelfs niet om elke vijf jaar overal te komen. Ik geef eerlijk toe dat de borden meer onderhoud vergen. We komen er gewoon niet aan toe om alles te reinigen.”

Melden

Zelf bood Bollansée samen met dochter Chloé en zoon Daan alvast wat hulp door een vuil verkeersbord onder handen. Wie heel vuile, met graffiti bespoten of niet meer leesbare verkeersborden in het straatbeeld opmerkt, kan dat melden aan de gemeente via onderhoud@zoersel.be of via de knop ‘iets melden’ op de website van de gemeente Zoersel. Voeg bij voorkeur ook een foto toe.

Wouter Bollansée nam samen met zijn zoon Daan en dochter Chloé een vuil verkeersbord in Zoersel onder handen

