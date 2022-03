Vlaams Belang-voorzitter gaat zelf Oekraïners ophalen aan Poolse grens

Turnhout Koffie- en theewinkel Cantata opent deuren in Turnova

Aan de Kursaalpoort in Turnova is de nieuwe winkel van Cantata geopend. Voor de Belgische koffie- en theeverdeler is het de eerste winkel in de Kempen. “We hopen dat onze koffie en thee zal aanslaan bij de lokale bevolking.”

7 maart