Vernieuwd bestuur moet Vooruit opnieuw in de gemeenteraad loodsen

Malle Bart Kaëll doet Malle uit de bol gaan op vooravond van Vlaamse feestdag

In Malle wordt de Vlaamse feestdag komende zondag gevierd op het gemeenteplein in Westmalle vanaf 16 uur. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel of zich laten verwennen door het poëtisch kapsalon Kip van Troje. Elk kind krijgt ook een verrassingsgeschenk. Ook een hapje en drankje ontbreken niet. Na de speech van burgemeester Sanne Van Looy om 17.30 uur is het tijd voor optredens van zangeres Celien Deloof - dochter van Magriet Hermans - om 18 uur en de schlagerzanger Bart Kaëll om 19 uur.

6 juli