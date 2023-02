Verkeer moet beurtelings passeren op Zandstraat door herstelling aan riolering

Hoepertingen/Wijnegem Veertiger die brand sticht in hoeve met slapende bewoners krijgt acht jaar cel: “Dit had fataal kunnen aflopen”

Een veertiger uit Wijnegem is veroordeeld tot acht jaar cel, twee jaar meer dan de aanklager had gevorderd, omdat hij in de nacht van 21 op 22 september 2019 een vierkantshoeve aan de Bartholijnsstraat in Hoepertingen in brand stak terwijl de bewoners op de bovenverdieping lagen te slapen. De brandstichter kwam in beeld nadat het getroffen koppel in het opsporingsprogramma Faroek getuigde over de brand.

