Vandaal trapt kop van piratenskelet in Halloweentuin: “Ik twijfel of ik met kerst nog mijn huis versier”

Antwerpen Nello & Patrasche krijgen een eigen stripver­haal

150 jaar geleden, in 1872, verscheen het boek ‘A Dog of Flanders’ van Marie Louise de la Ramée. Het tragische levensverhaal van Nello en zijn hond Patrasche speelt zich af in het 19e eeuwse Antwerpen, met op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal waar de onafscheidelijke vrienden op kerstavond sterven voor de Kruisafneming van Rubens. Met de steun van Provincie Antwerpen en de Kathedraal geeft Uitgeverij Kennes het wereldbekende volksverhaal in stripvorm uit. “Het is tijd om dit verhaal nieuw leven in te blazen.”

8 november