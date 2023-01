‘Van frisse pint tot heerlijk diner’: Zoersel bundelt haar horecazaken in nieuwe brochure

Met het initiatief wil de gemeente de lokale horeca steunen. “We namen tijdens de coronacrisis verschillende initiatieven om de horecazaken in Zoersel te ondersteunen”, aldus Olivier Rul (Open Vld), schepen voor Lokale Economie. “Zo hebben we voor alle horecazaken met afhaal tijdens de verplichte sluitingsperiode promotie gemaakt. De horecabrochure was toen al een ander idee. Met de gids willen we de grote variëteit aan verschillende horecazaken in de kijker zetten.”

“Wat is gezelliger dan samen iets drinken of eten op een terras of een lekker ijsje meepikken bij de ijshoeve? Onze horeca biedt tal van kansen mekaar te ontmoeten. Het veelzijdig aanbod kent niet iedereen. Daarom zetten we heel bewust in op een brochure die de Zoerselse horecazaken bundelt”, aldus Katrien Schryvers (CD&V), schepen voor Communicatie en Sociale Cohesie.

Troeven

De brochure is ingedeeld in vijf categorieën: restaurants/brasseries (1), broodjeszaken/snackbars/frituren (2), cafés (3), koffiehuizen/ijssalons (4) en feestzalen/traiteurs (5). De troeven van iedere zaak worden weergegeven met icoontjes. “Aan de hand daarvan kan je eenvoudig zoeken naar een café met een terras, een plek waar kinderen kunnen ravotten of een oplaadpunt voor een elektrische fiets aanwezig is”, zegt schepen Rul nog. “Het is een aanvulling op het huidige aanbod van talrijke wandelingen en fietsroutes in onze gemeente.”

De horecabrochure zal vanaf 1 februari verkrijgbaar zijn in alle deelnemende zaken, het toeristisch infopunt De Ster in het Lindepaviljoen op de Oostmallebaan in Zoersel en ook in verschillende toeristische trekpleisters in de omliggende gemeenten.

Volledig scherm De nieuwe horecabrochure © emz

