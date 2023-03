Van feestmenu tot dansje placeren: woonzorgcentrum Halmolen viert tiende verjaardag van nieuwbouw

Daarom besloot Vulpia een gloednieuw woonzorgcentrum te realiseren. De bewoners konden in 2013 alvast intrek nemen in het linkergedeelte. Een jaar later werd ook de vleugel rechts van het onthaal bewoond. De capaciteit breidde uit van 70 naar 120 residenten. “Ons woonzorgcentrum is veel moderner geworden”, aldus De Ruyck. “De kamers zijn ook veel ruimer en properder dan vroeger.”

Nostalgische nummers

Intussen is de nieuwbouw al tien jaar in gebruik. En die mijlpaal verdiende een feestje. De bewoners kregen ‘s middags een feestmenu met een aperitief en ook een glaasje wijn. Die ervaring maakten de personeelsleden nog bijzonderder door in zwart-witte kledij op te dienen. Daarop volgde in de namiddag nog een stukje taart. Voor een streepje muziek zorgde charmezanger Kris Govers, wiens schoonvader Roger in Halmolen verblijft. Met de nostalgische nummers zoals “‘t Klein café aan de haven” zongen de bewoners volop mee. Er werd zelfs gedanst. Ook Jeanne Poels (96) genoot met volle teugen. “Het is allemaal muziek van onze tijd. Dat is veel beter dan die ‘boenke-boenk’, vind ik”, vertelt de kranige dame, terwijl ze het gebak verorbert. “Ik zit hier goed. In een rustige omgeving. Met allemaal toffe mensen rondom me heen. We kunnen nog veel lachen en zwanzen.”