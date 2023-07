Valerie verliest ringen met grote emotionele waarde op winkelparking: “Zoektocht met metaaldetector leverde niets op, nu hopen we op eerlijke vinder”

Valerie Letens (37) kan er al twee dagen niet van slapen. Afgelopen zaterdag speelde ze twee bijzondere juwelen kwijt aan de Okay vestiging in Zoersel. Het gaat om een verlovingsring en een ring die Valerie van haar toekomstige echtgenoot Wim kreeg na de geboorte van hun inmiddels bijna tweejarige dochter Céline.

Handcrème

“Ik ben kwaad op mezelf”, zucht Valerie, die wel nog perfect kan reconstrueren hoe de ringen verloren gingen. “Zaterdagnamiddag gingen we op bezoek bij vrienden in Leuven. Op weg naar daar stopten we aan de Okay voor een geschenkmand. Terwijl Wim de winkel binnen ging, wachtte ik met Céline in de auto. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om handcrème aan te brengen en deed daarvoor mijn ringen even uit. Toen Wim terug aan de auto kwam, vroeg hij me om te helpen bij het openen van de koffer. Bij het rechtstaan moeten de ringen, die ik op mijn schoot had gelegd, ongemerkt op de grond zijn gevallen.”

Volledig scherm De twee ringen die Valerie Letens zaterdag kwijtspeelde. © RV

Pas toen Valerie bij de vrienden in Leuven was, viel het haar op dat ze haar ringen niet meer droeg. “Ik was volledig in paniek, want de ringen hebben voor mij een bijzondere emotionele waarde”, blikt Valerie terug. “Ik heb onmiddellijk naar Okay Zoersel gebeld, maar de winkelmedewerkers konden toen op de parking al niets meer vinden. Rond 19 uur, drie uur na ons vertrek, stonden we zelf te zoeken aan de Okay. Spijtig genoeg kenden we geen succes. Uiteraard hebben we ook onze auto helemaal doorzocht, maar dat leverde niks op.”

Metaaldetector

Intussen schakelde Valerie al de politie in én iemand met een metaaldetector. “Er zijn camerabeelden van op de parking, maar volgens de politie zijn die niet duidelijk genoeg om meer te weten te komen”, gaat Valerie verder. “Een zoektocht met een metaaldetector bracht evenmin het verhoopte resultaat. Vandaar dat ik nu via deze weg een oproep wil lanceren. Verder ben ik ook van plan om nog affiches te gaan ophangen. Het is nu hopen dat een eerlijke vinder me de ringen kan terugbezorgen. Ook tips die naar de ringen kunnen leiden, zijn natuurlijk welkom. Wie me kan helpen, mag rekenen op een mooie beloning.”

Wie nuttige informatie heeft, kan die doormailen naar valerie.letens@gmail.com.

Volledig scherm Valerie Letens aan de parking van de Zoerselse Okay vestiging, waar ze twee ringen met een grote emotionele waarde verloor. © Klaas De Scheirder

