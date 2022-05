Uitbaatster van De Ploeg mikt op podiumplek op Europees kampioenschap driebanden in eigen huis

De Ploeg langs de Kapellei in Halle-Zoersel op de grens met Schilde is niet aan haar proefstuk toe. De club organiseerde in mei 2013 nog het wereldkampioenschap driebanden voor vrouwen in de Kapel aan het gemeentehuis. Deze keer gaat het EK door in hun stamkroeg. Tijdens de coronacrisis kreeg het interieur een totale make-over. Al betekent dat niet dat Daniëlle en Luc geen werk meer hadden voor het tornooi, waarvoor ze schattige knuffelbeertjes met EK-truitjes verkochten. Binnen staan nog maar vier tafels. Die hebben gloednieuwe lakens gekregen. Ook de ballen zijn spiksplinternieuw. Buiten is een terras en een dubbele outdoor kijktent opgesteld. In een andere tent komt de bar. Er zal ook een buitenkeuken zijn. “Binnen wordt niets geserveerd, want dat zorgt voor te veel lawaai”, vertelt Daniëlle. “Buiten kan je drinken en ook heel wat eten bestellen”, zegt Luc.