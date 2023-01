Uitbaatster biljartcafé De Ploeg kroont zich voor 8ste (!) keer tot Belgisch kampioen driebanden

Het casino in Blankenberge vormde van 8 tot en met 15 januari het decor voor de Belgische kampioenschappen biljarten 2022-2023. Op de allerlaatste dag moest Daniëlle Le Bruyn van BC De Ploeg aan de bak. De te duchten tegenstander was toch wel Jaimie Buelens, die net als Daniëlle zeven Belgische titels in het driebanden achter haar naam heeft staan. Het werd effectief een nek-aan-nekrace. “Het was spannend tot op het laatste punt”, herbeleeft Daniëlle.

8-7

Op de vierde stek eindigde Mireille Vandaele. En Marie-Rose Rouffa werd derdes. Zij waren geen partij voor de twee prijsbeesten. Tussen hen was het zo nipt dat de gemiddelde score de winnaar moest bepalen. De teleurstelling maakte al snel plaats voor euforie toen Daniëlle uiteindelijk dan toch de beste bleek te zijn. “Het was een ongelofelijk gevoel dat ik niet meer zal vergeten. De overwinning heeft me enorm veel deugd gedaan. Het bewijst dat je de ‘oudjes’ nog niet moet afschrijven”, lacht Daniëlle. “Tussen mij en Jaimie staat het nu 8-7 in het aantal Belgische titels in het driebanden.”

Ze mogen zich allebei opmaken voor het Europees kampioenschap biljart, dat in april plaatsheeft in de Turkse badstad Antalya. En daar zullen ze niet alleen individueel, maar ook als landenteam in actie komen. Bovendien heeft Daniëlle zich dankzij de titel ook al geplaatst voor het WK in september 2022. Turkije is blijkbaar een biljartland, want hoofdstad Ankara ontvangt het wereldkampioenschap.

Tweede en vierde

De kersvers Belgisch kampioene driebanden benadrukt dat ook de twee andere leden van BC De Ploeg sterk hebben gepresteerd in Blankenberge. Terwijl Tim Van Hoeck een zilveren plak behaalde in het driebanden bij de juniors, eindigde Luca Philipoom - zoon van Belgisch vicekampioen driebanden bij de mannen Jozef - in die competitie vierdes.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.