Twee nieuwe routes doorheen Zoerselse dorpskernen moeten ook minder mobielen in beweging brengen

De voetgangerscirkel in Zoersel is 1,8 kilometer lang. Als je die in Halle-Zoersel wil afleggen, heb je 2,6 kilometer voor de boeg. Op beide routes volg je de witte borden met een zwarte pijl. “De routes zijn rolstoelvriendelijk. We hebben paden geëffend en stoepranden afgevlakt, zodat ze ook afgelegd kunnen worden met hulpmiddelen zoals een wandelstok, een rollator of een rolstoel. Op de routes zijn ook banken, waar je even kan rusten. De voetgangerscirkels zijn dus hoofdzakelijk bedoeld voor ouderen en mensen die moeilijker te been. Ook zij moeten kunnen genieten van een wandeling in de Zoerselse buitenlucht. Daarnaast is de wandeling ideaal voor ouders op stap met een kinderwagen”, vertelt Schryvers.

Langer leven

Het initiatief komt de gezondheid ten goede. Ook Maria Gorrens is fan. De kranige bewoonster van De Buurt heeft donderdagnamiddag de toer in Zoersel mee ingewandeld, in gezelschap van onder meer schepen Katrien Schryvers, schepen Danny Van de Velde en burgemeester Liesbeth Verstreken. “Deze wandeling had ik nog niet gedaan. Ze is heel leuk. Ik wandel heel graag. Iedere dag ga ik nog op stap, zelfs als het regent. Iedereen zou dat moeten doen. Dan kan je langer leven. Zelf ben ik toch al 91 jaar”, glundert Maria.

Voor De Buurt-resident Lisa De Breuker was vooral de passage over het weggetje langs de Smoutmolen tussen de Kerkstraat en de Pastoor Doxlaan bijzonder. Dat straatje is immers naar haar vernoemd, want het heet 'Lisa's Laantje'. Langs dat paadje woonde Lisa De Breuker jarenlang.

De trajecten lopen doorheen de dorpskernen langs de bakker, slager, krantenwinkel, horecazaken... “Een dergelijke route biedt meer kans om iemand bekend tegen te komen”, schetst Schryvers. “De voetgangerscirkels bestrijden op die manier sociaal isolement en vereenzaming.”

Gelukswandeling

Op termijn komt er ook nog een voetgangerscirkel in Sint-Antonius Zoersel. Bovendien doet Zoersel mee aan de Vlaamse campagne ‘10.000 stappen: elke stap telt!’. Daarom heeft de gemeente een beroep gedaan op de wandelclub De Natuurvrienden Zoersel, die in iedere deelgemeente een nieuwe tocht van 10.000 stappen heeft uitgestippeld. Die kan je afleggen tussen 6 en 28 mei. In de zomer gaat Zoersel dan weer de handen in elkaar slaan met Malle voor een gelukswandeling over de gemeentegrenzen heen.

De routes van de voetgangerscirkels en de 10.000 stappen-wandelingen zijn te vinden op www.zoersel.be/bewegen of via de app van RouteYou.

De voetgangerscirkel in Zoersel werd donderdag ingewandeld door heel wat bewoners van woonzorgcentrum De Buurt. Ook schepen Katrien Schryvers, schepen Danny Van de Velde en burgemeester Liesbeth Verstreken tekenden present.

De voetgangerscirkel loopt op begaanbare paden doorheen de dorpskern

Zwarte pijlen geven de richting aan

