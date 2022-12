Twee mama’s ontvangen 101 gasten op sociaal kerstdiner: “Wie er zelf niet geraakt, laten we ophalen”

Onder de naam ‘Graag Gedaan’ zetten de twee mama’s zich in voor gemeentegenoten die het wat moeilijker hebben. Dat doen ze al voor de vierde keer op rij in de kerstperiode. In 2019 organiseerde het duo voor het eerst een sociaal diner in de Kapel op kerstavond. Door corona was dat in die vorm niet mogelijk in 2020 en 2021, al zorgden Marijke en Els met kerstpakketten aan huis voor een waardig alternatief.