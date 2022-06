Turnen in Pairi Daiza: De Gele Flamingo laat kinderen balanceren op Wereld Yoga Dag

Een bijzonder populaire concept store is De Gele Flamingo van Sophie Claes uit Sint-Job-in-‘t-Goor, waarvan het magazijn momenteel gevestigd is in Malle en die ook een fysieke winkel heeft in Sint-Antonius Zoersel. Een bijzonder product werd dinsdag - aan de Chinese tempel in Pairi Daiza dan nog wel - in de kijker gezet: de balansplank Wobbel. Het maakt deel uit van open-ended play, een vorm van spelen zonder regels of echt doel. Op het balansbord kunnen verschillende evenwicht stimulerende oefeningen uitgevoerd worden. Bij de allerkleinsten kan het basisbewegingen zoals kruipen, rechtop duwen, rollen of balanceren uitlokken. Met een turnsessie wil de shop aandacht vragen voor het belang van beweging en evenwichtsoefeningen bij kinderen, die volgens recente onderzoeken door de KU Leuven en UGent in negen op de tien gevallen te weinig bewegen.