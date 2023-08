Toerisme Zoersel lanceert nieuwe website: “Dynamischer en gebruiksvriendelijker”

Vrijwilli­gers willen doorzetten na verwoesten­de brand in loods: “Het aantal mensen in nood is te groot, dus we willen snel herstarten”

De vrijwilligers van vzw Wereld-Delen kwamen vrijdag bijeen om de situatie na de grote brand in hun loods in Broechem te bespreken. Het team ging in gesprek over de stappen die ze in de toekomst willen nemen. De verwerking van de brand werd besproken, net zoals de vraag of er een heropstart zal plaatsvinden of niet. “Mensen die écht problemen hebben, helpen we graag door materiële hulp aan te bieden”, klinkt het bij de vrijwiligers.