Tocht met ezel van vakantieboerderij uit Halle-Zoersel genomineerd voor ‘Wandeling van het Jaar’

autosport Marc Goossens en Sven Van Laere met CAAL Racing in de NASCAR Whelen Euro Series

Marc Goossens en Sven Van Laere verdedigen dit seizoen de kleuren van CAAL Racing in de NASCAR Whelen Euro Series. Ze doen dit met de #56 Chevrolet Camaro, waarmee Marc in EuroNASCAR Pro uitkomt en Sven in EuroNASCAR 2. De Gelenaar Goossens is al enkele jaren actief in de Europese tak van de meest spectaculaire van alle Amerikaanse autosportdisciplines. Voor Van Laere, uit Zoersel, is het zijn eerste volledige seizoen.