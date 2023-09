“Het verspreidt zich vlot via voedsel en handen”: na besmettin­gen bij scholieren krijgen ouders antwoorden en tips

Veel vragen en hier en daar ongerustheid bij de 120 ouders die maandagavond het infomoment over de zeldzame varkenslintworm bijwoonden in de Lierse basisschool Het Molentje. Nadat is gebleken dat drie kinderen met de larven besmet zijn geraakt, zet het Departement Zorg en Gezondheid informatiesessies op poten. “We plannen ook een bevraging bij de ouders over hun reisgeschiedenis.”