Bordeel Doll’s House maakt plaats voor kantoorge­bouw: “Voor 250 euro naar de Jacuzzika­mer, da’s definitief verleden tijd”

Het laatste cabardoucheke op de Turnhoutsebaan in Schilde is definitief uit het straatbeeld verdwenen. Afgelopen week werd Doll’s House met de grond gelijk gemaakt. In de plaats zal er straks een bank- en boekhoudkantoor verrijzen. “Natuurlijk werden er al veel grapjes gemaakt over onze aankoop”, lachen de nieuwe eigenaars.