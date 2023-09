OCMW-wo­ning van kersverse ouders hangt plots vol schimmel: “Het zit zelfs op het babybedje en luiers van ons pasgeboren zoontje”

Wat de mooiste periode uit hun leven had moeten zijn, is voor Donia Dab (25) en Sylwia Plicha (27) uit Turnhout uitgedraaid op een nachtmerrie. Bij thuiskomst uit de kraamafdeling bleken alle meubels in hun OCMW-woning beschimmeld te zijn. “En toen onze baby vervolgens heel zwaar begon te ademen en we met hem op spoed belandden, was voor ons de maat vol.”