Straattheater en sapjestrapper vermaken marktgangers

Lille Jumbo wil winkel bouwen in Lille: “Niets tegen de keten op zich, maar toch veel kritische vragen”

De Nederlandse warenhuisketen Jumbo wil langs de Poederleeseweg in Lille een supermarkt bouwen, maar de gemeente laat nu al verstaan dat het die aanvraag héél kritisch zal bekijken. Het lijkt er dus op dat na weigeringen in Kasterlee en Geel Jumbo niet meteen op een vergunning zal kunnen rekenen. In Turnhout schrapte de warenhuisketen dan weer zelf de plannen om een winkel te openen in de Gasthuisstraat. Voorlopig is er enkel een winkel In Rijkevorsel. De Kempen lijkt een moeilijk verhaal te zijn.

4 april