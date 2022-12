Stoet van verlichte tractoren brengt Zoersel in kerststemming

Regio Mechelen Tussen de bomen en langs monumenta­le gebouwen: ontdek Sint-Katelijne Waver en Walem te voet

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Het thema van deze week is ‘wandelingen langs knooppunten’. Het is koud, maar droog weer en dus is een wandeling een ideale activiteit. In de ruime regio rond Mechelen kan je gaan wandelen tussen de bomen van Sint-Katelijne-Waver langs Duffel naar Walem en terug.

12 december