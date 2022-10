Speelgoedwinkel viert tiende verjaardag: drie dagen lang twintig procent korting

ZoerselDe winkel voor duurzaam speelgoed ‘Kiki’ in Sint-Antonius Zoersel bestaat intussen tien jaar. “Het is schitterend om te zien hoe iedereen hier met een blij gezicht buitengaat”, glundert zaakvoerster Pascale Schupp (59), die de mijlpaal niet zomaar laat voorbijgaan. Terwijl je vrijdag en zaterdag koopjes kan doen aan twintig procent korting in de zaak zelf, is dat zondag het geval in de webshop.

Al sinds jonge leeftijd is Pascale in de ban van duurzaam speelgoed. Al stampte ze een reclamebureau uit de grond. Na 25 jaar maakte ze een carrièreswitch. Ze liet haar droom in vervulling gaan door op 1 november 2012 een eigen winkel in duurzaam speelgoed te openen op de Zoerselsteenweg vlakbij het kruispunt met de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel. Die kreeg de naam ‘Kiki’, naar de bijnaam van Pascale, die haar nog wat brabbelende oudere broer aan haar gaf toen ze klein was.

Het alsmaar groeiende milieubewustzijn genereerde ook een stijgende belangstelling voor steviger speelgoed, wat in de kaarten speelde van Kiki, die heel wat houten speelgerei in haar rekken heeft liggen. Al kwam ook de speelgoedwinkel voor grote uitdagingen te staan door de coronacrisis. Vooral dankzij een sterke inzet op de webshop in combinatie met leveringen aan huis via een bestelbusje en later de bakfiets kon Pascale de zwaarste periodes toch goed doorstaan. Al brachten digitale bestellingen nog een obstakel met zich mee: de verzendingskosten. Een absurde toeslag van bpost wist Kiki creatief te omzeilen door beschilderde stenen bij in de pakjes te steken. Dat werd nationaal nieuws, al is er aan de situatie volgens Pascale nog niets veranderd. Nog steeds vult ze de pakketjes soms nog aan met versierde keien.

Knutseldozen

Ondanks de vele bovenstaande woelige waters die Pascale heeft moeten doorzwemmen, staat ze nog altijd vol passie in de charmante speelgoedwinkel. “Het is hard werken. Al doe ik het bijzonder graag. Ik hoop sowieso de vijftien jaar te halen. Liefst nog wat langer”, lacht ze. “Wat mijn bestsellers zijn? De knutseldozen van DJECO zijn erg in trek. Het geeft altijd een mooi resultaat, hoe creatief de kinderen al dan niet zijn. Ook de HABA-gezelschapsspellen voor jonge kinderen vanaf 2 jaar genieten een grote populariteit, net als de kleurrijke knuffels van Moulin Roty, die uit een speciaal stofje gemaakt zijn.”

Naast de kortingen van komende dagen houdt Kiki een kleurwedstrijd om het decennium te vieren. Klanten kregen tien maanden lang een kleurplaat die ze konden binnenbrengen. De mooiste of origineelste tekening - waarbij rekening gehouden werd met de leeftijd - kon elke maand een prijs winnen. Uit de meer dan 250 inzendingen van over het hele jaar wordt dit weekend nog een winnaar getrokken.

Verder plant de speelgoedwinkel naar aanleiding van het jubileum nog een actie voor De Warmste Week. Ze zal spaarvarkens laten beschilderen door kunstenaars om die vervolgens digitaal te veilen.

