Sociaal buurtrestaurant in wzc Halmolen schiet uit startblokken met feestmenu

Stripteke­naar GoT, Gommaar Timmermans, op 92-jarige leeftijd overleden: “Hij was moe maar de spirit bleef ongebroken”

Liers striptekenaar en auteur Gommaar Timmermans, die tekende onder het pseudoniem GoT, is zaterdag 6 mei overleden. Hij was het vierde en laatste kind van schrijver en schilder Felix Timmermans. Hij was onder meer bekend van zijn werk in de kinderbijlage van de Standaard en zijn illustraties voor Knack.