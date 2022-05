Smileyborden moeten autoverkeer in Halle-Dorp op zone 30 wijzen

“De smileybordjes kaderen binnen een heel plan om het centrum van Halle-Zoersel verkeersveiliger te maken. We proberen op alle mogelijke vriendelijke manieren te vragen dat chauffeurs zich aan de snelheid houden”, aldus mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen). Hij denkt dat de smileybordjes een effect kunnen hebben op wie het goed bedoelt, al vreest hij dat het weinig helpt tegen wie alles aan zijn laars lapt in het verkeer. “We zijn dan ook aan het bekijken of we een trajectcontrole in Halle-Dorp kunnen plaatsen.”

“Zoersel en alle omliggende gemeenten onderzoeken in kader van een ruimer vrachtwagennetwerk samen met een studiebureau of we een vrachtwagensluis in het dorp van Halle kunnen plaatsen. Vrachtwagens zouden eigenlijk op de N12 of N14 moeten blijven. Al moeten we ook opletten dat ze zich niet simpelweg verplaatsen naar de Zoerselsteenweg of Westmallebaan.”

Effectiever

De smileybordjes worden alvast warm onthaald bij h-EERLIJK ZOERSEL, die de verkeersmaatregel in 2020 al voorstelde. “De smileybordjes geven de gemeten snelheid in real time weer. Daardoor worden de chauffeurs gewezen op de maximumsnelheid. Dat is veel effectiever dan een verkeersbord”, aldus fractieleider Tom Sleeuwaert. “Verschillende buurtbewoners lieten ons al weten dat chauffeurs hun snelheid aanpassen, wanneer ze opmerken dat ze aan een te hoge snelheid de zone 30 binnenrijden. De smileybordjes zorgen dus voor een aangepaste snelheid en veiligere schoolomgeving zonder dat de bestuurders onmiddellijk op de bon vliegen.”

Volledig scherm De nieuwe smileyborden in Halle-Dorp © emz

