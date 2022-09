Sint-Antonius Zoersel krijgt komende week vijf nieuwe fietsstraten

De gemeenteraad had in februari goedgekeurd dat de Achterstraat van Ter Beuken-Begijnenstraat tot de Klaprooslaan, Ter Beuken vanaf de Achterstraat tot aan de schoolpoort van Beuk & Noot, het Smeestraatje, de Processieweg en de Begijnenstraat de status van fietsstraat zouden krijgen. Aangezien de leerlingen van de twee basisscholen in de omgeving maandag vrijaf hebben, maakt de gemeente van de gelegenheid gebruik om de verkeersborden en lijnen voor de fietsstraten aan te brengen.

Vraag naar maatregelen

Op een fietsstraat mogen fietsers de rijbaan in hun richting innemen. Motorvoertuigen zoals auto’s mogen hen niet inhalen en moeten zich houden aan een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Extra signalisatieborden en pictogrammen op de weg zullen de aandacht vestigen op de fietsstraat. “De laatste jaren was er een duidelijke vraag naar maatregelen voor meer verkeersveiligheid in deze omgeving”, zegt De Cordt. “Het afsluiten van de Achterstraat voor doorgaand verkeer of het invoeren van een gedeeltelijke enkelrichting was geen optie vanwege de aanwezige handelaars. Daarom werd gekozen voor fietsstraten.”