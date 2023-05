Sint-Antonius krijgt nieuwe bibliotheek: gemeente polst naar meningen en voorstellen

“Mijn dochter vroeg meermaals of die slechte man haar zou komen halen”: twintiger dreigt via telefoon met ontvoering en verkrach­ting van zestig meisjes

De rechtbank in Turnhout velt morgen een vonnis tegen de 27-jarige T.V.E. uit Leuven. Hij zocht via internet ledenlijsten van sport- en jeugdverenigingen op. Om ouders daarna de stuipen op het lijf te jagen met angstwekkende telefoontjes over hun dochter. “Hij zou haar vastbinden op tafel en verkrachten.” Tijdens zijn proces werd duidelijk waar de man zijn inspiratie haalde.