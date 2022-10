Sfeervolle winkel voor tweedehands platen, cd’s, dvd’s en games opent in Zoersel

De uit Wommelgem afkomstige Dirk Van Velthoven (57) speelde in zijn jonge tienerjaren bij enkele bands als bassist. Vervolgens begon hij gitaren te verzamelen. Daar begon hij een handeltje in. Met gitaren en keyboards stond hij op de markt van Tessenderlo. Zijn aanbod breidde uit met merchandise van rockbands en nadien ook nog met decoratieve vinylplaten. Omdat de vraag naar echte draaiplaten groot was, begon Dirk zijn grote collectie aan vinyl te verkopen. “Drie weken later ben ik ook vinyl beginnen opkopen”, vertelt hij.

Daarmee stond hij op markten in Putte, Heist-op-den-Berg en Tielt-Wingene. In Aarschot vond hij samen met zijn vrouw Anneke (55) een goede uitvalsbasis in een huis met een magazijn. “Daar stond iedere dag wel tien à vijftien man aan te schuiven om platen op te halen. Vanwege die drukte hebben we vier jaar geleden een winkel geopend in de Aarschotse deelgemeente Langdorp. Zelfs klanten uit Brugge, Kortrijk en Brussel komen daarheen vanwege mijn democratische prijzen.”

Knappe inrichting

Einde september opende hun dochter Sandy de winkel ‘Sa’llys Station’ aan het tankstation op de Oostmallebaan in Zoersel, waar Dirk ook ging helpen bij de inrichting. “Ik zag het pand langs de Zandstraat te huur staan. Eigenlijk dacht ik dat het heel duur zou zijn om zo’n centraal gelegen winkel te huren, al viel dat best mee.”

En dus besloten Anneke en Dirk hun tweede filiaal van Vinyl & More te beginnen op de voormalige locatie van de Zonnetentcentrale en voordien nog bloemenwinkel Multiflora. Terwijl zoonlief de winkel in Langdorp zal bemannen, staat Anneke in Zoersel afwisselend met Dirk, die nog een voltijdse job heeft in montagewerk en de reclamesector.

Het koppel heeft de voormalige locatie van de Zonnetentcentrale en voordien nog bloemenwinkel Multiflora een transformatie laten ondergaan. Alle meubels heeft Dirk zelf vervaardigd. Vooral de toog is een pareltje. Aan de muur erachter hangen naast het logo aan beide zijden twee grote platenspelers, waarvan de naalden ook echt in het rond kunnen draaien. Verder vormen de lichtgevende retro-logo’s opvallende decoratie in het geslaagde interieur.

Tastbaar

Zoals de naam van de zaak al doet vermoeden kan je er platen vinden, zowel van eerste persing als heruitgebrachte. “Vinyl is echt hot”, weet Dirk. Naast games behoren ook dvd’s, cd’s en wat cassettes tot het aanbod. Of die in tijden van Netflix en Spotify niet verleden tijd zijn? “De cd heeft heel veel klappen gekregen, al is die niet verdwenen. Enkelingen, waaronder ikzelf, verwachten zelfs nog een revival ervan. Sommige mensen willen nog altijd echt iets in handen hebben. Jongeren hebben me zelfs al gevraagd naar een compact disc player of een walkman. Het is morgen misschien een trend om met dat laatste opnieuw rond te lopen.”

Vinyl & More, Zandstraat 35 in Zoersel. Zaterdag 29 oktober: 10-18u, zondag 30 oktober: 10-17u. Nadien open van woensdag-vrijdag (12-18u) en zaterdag (10-18u). In december iedere zondag open. Voor de rest van het jaar telkens iedere eerste zondag van de maand, uitgezonderd juli en augustus. Meer informatie: vinylandmore@hotmail.com of op het gsm-nummer 04 77 51 81 90 (Dirk).

