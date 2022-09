Schrijver-muzikant bespreekt mentale gezondheid in theatersolo

De tiendaagse van de geestelijke gezondheid loopt van 1 tot en met 10 oktober. In die thematiek kadert de theatersolo ‘Ik ben Spiegelbol’, die bestemd is voor een publiek van zestien tot zesennegentig jaar. “Ik deel met het publiek het geheim hoe je om kan gaan met stemmetjes in je hoofd die je bang en onzeker maken en ook zeggen dat je niet goed bezig bent.”

Onder druk

‘Ik ben Spiegelbol’ speelt Joris Peeters op vrijdag 7 oktober in de Singer in Rijkevorsel, op donderdag 20 oktober in de Zoerselse bibliotheek, op vrijdag 21 oktober in het cultuurcentrum van Baarle en op donderdag 27 oktober in theater Het Klokhuis in Antwerpen. Www.wijzijnjoris.be.