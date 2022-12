Samen in stilte studeren: Zoersel biedt twee blokplekken

Lier Vanaf nu overal verkrijg­baar ‘De Mammoethel­den’ een uniek stripver­haal in de Lierse prehisto­rie: “Elke lezer zal de plaatsen en personen in de strip herkennen”

Ben je nog op zoek naar een uniek kerstcadeau? Dan kan je vanaf 17 december een uniek Liers stripverhaal kopen: ‘De Mammoethelden’. Het gaat over drie kinderen die de mammoets van hun ouders laten ontsnappen in het Lier en Bevel van de prehistorie. Het verhaal zit boordevol knipogen naar Lierse figuren en het unieke aan dit verhaal is dat mensen zich op voorhand konden inschrijven om deel te nemen aan het verhaal als figurant. “Het is een niet-historisch, niet-correct geweldig avontuur!”

18:28