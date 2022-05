Ruiter, gymnast en voetbalploeg verkozen tot dé Zoerselse kampioenen

Turndemonstratie

Wie anders dan René Heye, voorzitter van de sportraad, verzorgde de presentatie. Nadat de individuele sportkampioenen hun medaille kregen van burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) en zo goed als alle schepenen, was het tijd voor een indrukwekkende demonstratie door dans- en turnvereniging The Sky Is The Limit. Het jong geweld toonde sierlijke dans en duizelingwekkende salto’s. Vervolgens werden de sportieve teamprestaties gevierd.

4des op wereldkampioenschap

Het publiek mocht ook stemmen op dé sportman, sportvrouw en sportploeg van de afgelopen drie jaar. Paardrijdster Améline Van Gompel (11) van LRV Zoersel werd verkozen tot sportvrouw. Zij werd afgelopen seizoen nog nationaal kampioen in de discipline eventing. De titel bij de mannen was voor de 12-jarige gymnast-tumbler Laurent Lommaert van The Sky Is The Limit. Hij behaalde onder meer in november 2021 de vierde plaats voor tumbling op een wereldwijd gymnastiektornooi in Azerbeidzjan. Afgelopen seizoen werd de vinnige jongen ook provinciaal en Vlaams kampioen. Uit de teams werd de U17-ploeg van KFC Sint-Martinus Halle gekozen, die zichzelf tot gewestelijk kampioen kroonde.