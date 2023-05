Ronald Baert en Freddy Housen exposeren samen in Zoersels cultuurhuis

Wetenschap op café: UAntwerpen zet mee schouders onder weten­schaps­fes­ti­val

Van 22 tot 24 mei worden Belgische kroegen onveilig gemaakt tijdens wetenschapsfestival Pint of Science. Het festival vindt plaats in Antwerpen, Leuven, Brussel en Oostende. Onderzoekers van UAntwerpen trakteren je drie dagen lang op boeiende uiteenzettingen in café Dr. Beer.