Rodendijk in lentebloei: Krëfel houdt openingsweekend, Kruidvat opent volgende week

Zoersel Zoersel zoekt tolken Oekraïens en Russisch

Ook de gemeente Zoersel heeft een meldpunt #PlekVrij opgericht. Daar kunnen inwoners zich aanmelden als ze Oekraïense oorlogsvluchtelingen willen opvangen. De gemeente is momenteel ook op zoek naar inwoners die de Oekraïense of Russische taal beheersen. Zij kunnen dan tolken voor de Oekraïners die in Zoersel verblijven. Tolken kunnen zich melden via plekvrij@zoersel.be. Vermeld in welke taal je kan tolken. Voorlopig kan de gemeente nog niet inschatten wat de nood zal zijn. Al zal er reeds een overzicht gemaakt worden, waarna er snel gereageerd kan worden als er vraag naar is.

8 maart