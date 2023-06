RESTOTIP. Van Arte: charmante wijnbar bekoort leken en connaisseurs

Ex-strafplei­ter Pol Vandemeule­brou­c­ke vrijgespro­ken voor lekken van info naar drugsbende: “Politie heeft zijn beroepsge­heim geschonden met telefoon­taps”

Gewezen strafpleiter Pol Vandemeulebroucke (57) is vrijwel over de hele lijn vrijgesproken door het Antwerpse hof van Beroep. Pol Vandemeulebroucke werd ervan verdacht informatie gelekt te hebben naar een drugsbende, en kreeg daar in eerste aanleg 18 maanden celstraf voor. Het hof veegt die betichting nu van tafel, omdat de politie onzorgvuldig is omgesprongen met het beroepsgeheim van de advocaat. Ook de vermeende bendeleider Alain M. gaat vrijuit. Hij kreeg in eerste aanleg nog 10 jaar celstraf.