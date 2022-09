RESTOTIP. Studio Frites: culinaire curryworsten in frituur van niveautje hoger

Schilde Jens (31) van Lornoir in Schilde scoort vermelding in Gault&Millau-gids voor beste chocola­tiers

Gault&Millau heeft de beste chocolatiers uit België en Luxemburg van 2023 gebundeld in een nieuwe gids. In de lijst krijgt ook Jens Van Bouwel (31) van ‘Lornoir by Jens’ langs de Turnhoutsebaan in Schilde een vermelding. “Ik was verrast dat we na amper een jaar al in zo’n gids opgenomen zijn. Het is een hele eer”, reageert Jens trots.

20 september