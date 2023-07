Kunste­naars uit Schilde mogen maand lang exposeren in museum en etalages van plaatselij­ke midden­stand

Tijdens de Culturele Maand krijgen beeldende kunstenaars uit Schilde de kans om hun werken te tonen. Naar aanleiding van de opening van het culturele seizoen 2023-2024 mogen ze van 30 september tot en met 29 oktober exposeren in het Museum Albert Van Dyck en ook in de vitrines van plaatselijke middenstanders. Artistieke talenten kunnen zich nog tot 8 september aanmelden via de website van de gemeente.