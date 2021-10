Postpakketjes verzwaard met stenen? Dan moet speelgoedwinkel geen toeslag betalen

Webshop speelgoed­win­kel Kiki enorm populair: “Meer bestellin­gen dan in Sinter­klaas­pe­ri­o­de”

14 april Speelgoedwinkel Kiki in Sint-Antonius Zoersel draait op volle toeren. Door de coronamaatregelen moesten zaakvoerders Pascale Schupp en haar zoon Roeland Ruelens volledig overschakelen op hun webshop. Ze begonnen bestellingen gratis aan huis te leveren. Dat concept draaide goed uit. “We kregen in april de helft meer onlinebestellingen dan in héél december”, zeggen ze.