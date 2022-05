Politie geeft Waals koppel financieel duwtje in de rug voor heropstart restaurant na overstromingen

ZoerselDe Lokale Politie Voorkempen heeft donderdagnamiddag aan de Zoerselse post bij het gemeentehuis een cheque van 1.500 euro overhandigd aan Fabiola (52) en Jose (58) Alegre. Hun Italiaans-Spaans restaurant ‘Alegria’ in het Waalse dorp Trooz aan de Vesder raakte vorige zomer zwaar getroffen door de overstromingen. Het koppel hoopt het etablissement in juni te heropenen. “Zonder alle hulp van de Vlamingen hadden we het wellicht al lang opgegeven”, uit Jose zijn dank.

De woning van het koppel in Trooz ligt gelukkig verderop op de eerste verdieping, maar hun charmant restaurant voor Italiaanse en Spaanse specialiteiten bleef minder gespaard. Tot een hoogte van 1,8 meter boven het gelijkvloers was er water doorgestroomd. Dat liet een enorme ravage achter, want zo goed als de volledige inboedel was weggespoeld. Modder bleef achter. Meegesleurde auto’s blokkeerden de deur. Ook de kelder was er erg aan toe.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De ravage in Alegria was enorm. Het water was tot wel op een hoogte van 1,8 meter door het restaurant gestroomd © emz

Soepverkoop

Gelukkig konden ze op steun rekenen. Ook Ingrid Desmedt en Geert Bonnevalle uit De Hulsten, die een spontaan hulpinitiatief vanuit Zoersel voor het getroffen Wallonië op touw zette, gingen hun handen uit de mouwen steken in het restaurant. Het koppel wist eveneens de technische dienst van de gemeente Zoersel te enthousiasmeren om te gaan helpen op andere plekken in Wallonië. Logistiek politiemedewerker Dirk Wauters eveneens zijn steentje bijdragen in ‘Alegria’.

Quote We zijn van alles naar niets gegaan. Je bent gedemoti­veerd. Maar mensen zoals Ingrid, Gert en Dirk hebben ons mentaal aangemoe­digd door te komen helpen Jose Alegre, Restaurantuitbater

Onder impuls van Wauters kwam bij de Lokale Politie Voorkempen een solidariteitsactie op gang. De politie bereidde en verkocht soep ten voordele van Wallonië. Dat leverde 1.500 euro op. Er werd besloten dat bedrag te schenken aan een lokaal goed doel: Fabiola en Jose van het restaurant Alegria. Die kwamen de cheque donderdag in hoogsteigen persoon in ontvangst nemen, in bijzijn van zonaal korpschef Geert Smet en burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

Keuken inrichten

De dankbaarheid is groot bij de restaurantuitbaters, die nog steeds wachten op een tussenkomst van de verzekeringen. “Met de donatie kunnen we keukenmateriaal kopen, waar we nog nood aan hebben, alvorens we kunnen heropenen”, zegt Fabiola.

Het water is weggetrokken, maar vochtige muren zijn nog een kwelling. Al hoopt Jose tegen juni opnieuw gasten te kunnen ontvangen. “We zijn van alles naar niets gegaan. Je bent gedemotiveerd. Maar mensen zoals Ingrid, Gert en Dirk hebben ons mentaal aangemoedigd door te komen helpen. Het is dankzij hen dat we er niet de brui aan hebben gegeven. Wallonië had nog nergens gestaan zonder de Vlaamse solidariteit.”